01:01:10

1/ RANSOM AND NICHOLAS CRAVEN. Rise of the machines. 2/ CHINO XL AND STU BANGAS. Ambimonsterous. 3/ MACKLEMORE. HEROES FT DJ PREMIER. 4/ STYLES P. Death Before Dishonor. feat. Brady Watt. 5/ NEMS, Ghostface Killah & Scram Jones - DON'T EVER DISRESPECT ME. 6/ HIP HOP 50. SWIZZ BEATZ. Runaway. feat. NAS. 7/ ISAAC CASTOR & FOUL MOUTH. Fall From Grace. feat. DJ Skyrah, Xtra Overdoze. 8/ EL MICHELS AFFAIR & BLACK THOUGHT. Grateful. 9/ KOOL KEITH & REAL BAD MAN. Brainstorm. 10/ CONWAY THE MACHINE. The chosen. feat. JAE SKEESE. 11/ ILL BILL. This is anger. feat DJ JS1. 12/ FLEE LORD & CRISIS. Let me get mines. 13/ REAGAN ERA RECORDS. COCAINE 80's. feat (Chris Scott). 14/ MEYHEM LAUREN, MADLIB & DJ MUGGS. African pompano. 15/ ROME STREETZ. Godspeed. 16/ CANIBUS. Part 2. feat THE HRSMN (KURUPT, RAS KASS y KILLAH PRIEST)