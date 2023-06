01:00:06

1/ ToteKing. Papi Tote. 2/ SHEK & MK ORTIZ. Hemisferio Norte. 3/ ILIA SANTINO & WHITE YESHO. Transbordo en la 6. 4/ JAVIER LAOCOONTE & G. BAUTISTA. Troubles. feat SARA. 5/ LAURA SAM & JUAN ESCRIBANO. Tampoco puede ser eterno. feat. Abraham Boba. 6/ URI SANTAFE & LAMLIKI. Trascender. 7/ HOLY YOUTH. Santa Cruz. 8/ OLI. A su manera. 9/ TEO LUCADAMO. Música de lago. 10/ THOM ARCHI. Dualshock. fea SIRA. 11/ OHNO AND ROY AYERS. Another Two 4. 12/ SHAFIQ HUSAYN. Magi’s love. 13/ BLK ODYSSY. Honeysuckle neckbone. 14/ MUSIQ SOULCHILD. Will I touch the sky?. 15/ JEAN DEAUX. When i dip. 16/ KELLY MOONSTONE. Sinner. 17/ KYNE. Faim et rage (palabras).