01:00:01

1/ SHARIF. Pa que mami no llore. feat NANPA BASICO. 2/ MORTIMER SUGAR AKA MELO5. 3/ J PREZ. New York Style. 4/ 97ONZAS. G.O.T.Y. 5/ SASKE. El hood. 6/ T. SOMBRA. Chains. feat SHAZUNO. 7/ LOWRIDERS. La calle larga. feat ALEX ORELLANA. 8/ MACHETE EN BOCA, MASTA QUBA, P. JAGUAR. Puxojensap. 9/ SFDK. Señores en el Brunch ft. Kase.O. 10/ SANTAFE. Flores. 11/ AIMAN JR. Plan J. 12/ Skinny Flex. NO FALLO. 13/ DELARUE, MORAD. Generación maldita. 14/ SULE B. Only Bars vol. 2. 15/ CHRÉTIEN WAVES. Walkie Talkie. 16/ PEDRO CALDERON. #ALLSTARS 1. Aficionados. feat TOTEKING. 17/ CRISTIAN BRAWLER & ERICK HERVÉ. Otro.