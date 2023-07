La cuarta parte

01:00:40

1/ NACHO DOWNTEMPO & PABLO CARROUCHÉ. Nada raro. feat EL DOBLE ZERO. 2/ JOTAUVE. Tequila y sal. feat. SHOTTA. 3/ SHOTTA. GTA VI ft. BLAKE. 4/ DANIÉ & LASIO. La noria. feat. SOKEZ. 5/ EDER VEG & CHEST. Insert coin. 6/ VITO. Barrera de coral. 7/ TEFLON. 4 Tha Love. 8/ J Scienide & Napoleon Da Legend. Bats in Wuhan. feat NEJMA NEFERTITI y NAPS N DREDS. 9/ B YOUNG. Got something. feat Ty Healy, Nay Loco. 10/ CHINO XL & STU BANGAS. Murder, rhyme, kill. feat VINNIE PAZ. 11/ Statik Selektah. Can’t stop. feat. Stove God Cooks, Symba and Nina Sky. 12/ BIZARRE. 3 Shooters. ft Piff James & Fat Ray. 13/ ERICK HERVE. God Zilla. 14/ C. POLO & J. CURTO. 48 leyes. 15/ ToteKing. Papi Tote. 16/ LASOLE. Payaso. 17/ PROK & AKAPELLAH. Vegeta vs Trunks.