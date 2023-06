La cuarta parte

01:00:54

1/ CHINO XL & STU BANGAS. Murder, rhyme, kill. feat VINNIE PAZ. 2/ Belly. Loyalty vs Royalty. 3/ BIZARRE. Checkmate. feat. RJ PAYNE.4/ 7XVETHEGENIUS. Back end development. 5/ FLEE LORD & CRISIS. Take it easy. feat ACT & MUMMZ. 6/ All Hail Y.T. & OBSERVE SINCE 98. The bear market. feat M.A.V. 7/ ILL BILL. Leviathan. feat TRAGEDY KHADAFI. 8/ Statik Selektah. Different league. feat Benny the butcher, Termanology. 9/ TEFLON. Contraband. 10/ JABEE. Key of life. feat. MURS, YAH RA. 11/ RECOGNIZE ALI & STU BANGAS. Guerrilla warfare. 12/ Odd Holiday. Varsity team. 13/ JAY WORTHY & ROC MARCIANO. Fur coat talk. 14/ EL MICHELS AFFAIR & BLACK THOUGHT. Hollow Way. 15/ REAGAN ERA RECORDS. Move. 16/ THA GOD FAHIM. Faithful. 17/ ROME STREETZ. Suicide. feat CONWAY.