59:10

1/ DJ KOO. Dreamer. 2/ DESPLANTE Y NEURA. For the fam. 3/ EL EXTRANJERO. Tercera fase. Feat. OG. GARA. 4/ Lil Russia & Jahzzmvn. Cuando el fuego brilla. feat. Rapsusklei. 5/ TITO SATIVO & DJ FIGU. Entre líneas. 6/ DOOM DOJO. Reunidos. feat. CRIFATEMII. 7/ EL JINCHO. Melasa. Feat Lopes. 8/ MATICK & KROMA. Heyboi. 9/ FRESHMAN WOES. More rap Dudes. feat. BLU, PLANET ASIA y MED. 10/ BLU, MICKEY FACTZ & NOTTZ. Freedom. 11/ JAY NICE. Friday night Crash. 12/ B REAL AND SCOTT STORCH. Get a Bag. 13/ TANYA MORGAN. Boots and Practice. 14/ NAS. Yktv. feat. BOOGIE WIT DA HOODIE Y G. 15/ HOMEBOY SANDMAN. Lice team, baby!. fear. AESOP ROCK. 16/ CPV. Movimientos del próximo milenio.