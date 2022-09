01:00:08

1/ NAPOLEON DA LEGEND. Dragon. feat DJ TMB. 2/ FLUFF. Get Back. feat Fckrnse. 3/ DJ PREMIER. Beat Breaks. feat NAS. 4/ Zenit x Vinchenzo Luzor x Ern. Die Hard. 5/ DANGER MOUSE AND BLACK THOUGHT. Saltwater. feat CONWAY THE MACHINE. 6/ ERGO PRO, ILL PEKEÑO & C. SPAULDING. 96 Monica. 7/ ROC MARCIANO AND THE ALCHEMIST. Quantum leap. 8/ SHO HAI. Toro sentado. 9/ YOUR OLD DROOG. The Simpsons. 10/ PEJOTA. Sr Amarillo. feat. LASYRA. 11/ BLACK SHEEP DRES & STU BANGAS. Simple. 12/ DUKU. TARTAR (Prod.PvrpleBeatz). 13/ JOEY BADASS. Make me feel. 14/ MORENO MALO. Prohibido olvidar. 15/ AKHENATON AND NICHOLAS CRAVEN. Le 70’s Kid Folk. 16/ RAPPER BIG POOH. In surround sound. feat TRE’ MAR. 17/ HAMID & SAMUN MENDEZ. Va por ti. 18/ APOLLO BROWN. Jupiter Gold.