59:52

1/ ALEX ORELLANA & LUCAS PULCRO. Undercover. 2/ FERNANDO COSTA. Fumando serio. feat DELAOSSA. 3/ ATMOSPHERE. Sculpting with fire. 4/ METHOD MAN. Live from the meth lab. feat REDMAN, KRS ONE & JOJO PELLEGRINO. 5/ DASILVA & MALAKKOR BEATS. Favela Linda. 6/ AQEELION & ERGO PRO. Shyne. 7/ CRES. Props. 8/ DANIEL SON AND FUTUREWAVE. Nostrildamus. 9/ NAPOLEON DA LEGEND. Living Proof. 10/ BEJO. LA RETAHÍLA. 11/ SHOGUN XL. Ergo Proxy. 12/ CZARFACE. The czarlaac pit. feat Frankie Pulitzer. 13/ Homeboy Sandman. News to me. feat DECA, Randy Mason. 14/ BRONZE NAZARETH. Talk my shit. 15/ RAPPER BIG POOH. God’s Grace. feat JARED EVAN. 16/ ROC MARCIANO AND THE ALCHEMIST. Trillion Cut. feat BOLDY JAMES. 17/ SOFIA GABBANA. Edén.