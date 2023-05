59:42

1/MONALY. Death Row 3 ft. D. PHILLIPS x SD KONG x RAPP GOTTI (Prod. ONTHERVN). 2/ IHON. Tarab (Prod. Sabio Beats). 3/ BLACK TEMPL. Aquí no. 4/ REVER & YEKE BOY. Real Players FT. JOHNNY DOC, SAICO NOISE. 5/ KID FRANKIE & COOKIN SOUL. Anillos. 6/ KALI NINMAH. Shinobi. 7/ MIDAS ALONSO. Mariví Bilbao. 8/ GUERRITA Y CICLO. Mil cuentos. feat MISS C LINE. 9/ DAVID ESCAVY. Renacimiento. feat. ALEX ORELLANA, SIN H y TWEAZ. 10/ MADRID SOUTH GREEN. Daytona. 11/ THAYLOR. Alma desnuda. 12/ ZAKRO. No me queda otra. 13/ MALIK SHAH. Frequencies of love. feat AQEELION. 14/ EL SANTO. No es fácil. 15/ CLEO PATHFINDER. Feng Shui. 16/ SHOTTA. Respeto. ft. MORODO.