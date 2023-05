01:00:05

1/ PROK FT AKAPELLAH. Como se merece. 2/ BLACK TEMPL. DLG entra al Templo. 3/ FLEE LORD & CRISIS. Mr Delgado. 4/ ATMOSPHERE. Eventide (feat. Shepard Albertson). 5/ IHON. Tarab (Prod. Sabio Beats). 6/MONALY. Death Row 3 ft. D. PHILLIPS x SD KONG x RAPP GOTTI (Prod. ONTHERVN). 7/ JASON MARTIN. Family tree. 8/ Q-UNIQUE. I believe it’s gettin better. 9/ Foyone. Insomnio, Pesadillas Y Pastillas. 10/ Emilio José. Un Paso Adelante. 11/ KALI NINMAH. Shinobi. 12/ GUERRITA Y CICLO. Mil cuentos. feat MISS C LINE. 13/ ILL BILL. Once upon a time in canarsie. feat LORD GOAT. 14/ UNITED GRIND. Ambush Ballad ft. Lena Jackson. 15/ SECCIO & SWEET HOME. 40 ladrones. 16/ EDU OMEGA & GLUE KIDS. Liquid Brains. 17/ D-Styles & Napoleon Da Legend. Table Manners. feat NEJMA NEFERTITI.