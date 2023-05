59:44

1/ ILL BILL. ROOT FOR THE VILLAIN ft. KOOL G RAP & VINNIE PAZ. 2/ Atmosphere. Holding My Breath. 3/ HIP HOP 50. SWIZZ BEATZ. Take 'em out. feat Jadakiss, Benny The Butcher, Scar Lip. 4/ Jay Worthy & Roc Marciano.Underground Legend. feat. Bun B. 5/ Locksmith. América. 6/ BudaMunk & ILL Conscious. Tamuramaro, feat. VEGA THE RONIN y DJ TMB. 7/ TEFLON. The thoro side. feat M.O.P. 8/ EL MICHELS AFFAIR & BLACK THOUGHT. That girl. 9/ MEYHEM LAUREN, MADLIB & DJ MUGGS. Dom vs Cris. 10/ UNITED GRIND. The Order. feat. Che Noir. 11/ THA GOD FAHIM. Blade Point. 12/ NYM LO & STATIK SELEKTAH. I love the game. feat DAVE EAST. 13/ RIGZ. Somewhere. feat ROB GATES. 14/ ROYCE DA 5´9”. Signs (Freestyle). 15/ GRAFH x 38 Spesh. Maggie Simpson. feat GIGGS. 16/ MIKE SHABB & NICHOLAS CRAVEN. Save the joker.