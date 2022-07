28:06

La vida en la Tierra es frágil. Según la NASA, cada año caen sobre nuestro planeta 17.000 meteoritos. Hay muchos riesgos latentes, pero existe uno en concreto que nos preocupó durante la Guerra Fría y que ahora vuelve a activarse: el ataque nuclear.

Explicamos qué es ese reloj simbólico conocido como "Reloj del apocalipsis", quienes y por qué lo crearon y qué nos indica en este momento. En los últimos años, los técnicos han aproximado las manillas a la medianoche, que marcaría, como metáfora, el final de la vida humana, al menos en nuestro planeta. Ponemos a funcionar la máquina del tiempo y nos vamos al periodo anterior al ataque nuclear estadounidense sobre las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué fue el Proyecto Manhattan? ¿Qué consecuencias tuvo la carta que Albert Einstein envió al presidente Roosvelt y por qué se sintió culpable por ello toda su vida? Escuchamos al inventor de la bomba atómica, Robert Oppeheimer, y su arrepentimiento posterior. ¿Es preocupante la posición de Rusia en la actualidad? ¿Qué es la "Bomba del Zar"? "Dancing with tears in my eyes", de Ultravox: un videoclip que nos asustó hace décadas y al que ahora, medio siglo después, volvemos, con cierta cautela. Aunque nuestro umbral de asombro ante tanta catástrofe sobrevenida quizá nos lleve a obviar todos esos supuestos peligros que ¿realmente nos acechan?.