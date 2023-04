51:58

Tout d’abord l'actualité avec Inès Azagra Prego qui nous parle de la 20ème édition du Festival international du cinéma Africain et Sondès Ben Khalifa nous parlera du printemps et de la saison des fleurs d’oranger. Ensuite la deuxième partie sera consacrée au sujet de l'âge de la retraite en méditerranée. On va connaître les conditions des retraités au Liban au maroc et en Egypte. Quel est le régime des retraites libanais et qu'en reste t' il face à la dévaluation de la livre … Le point avec Nathalie Najjar avocate à la cour. Abdelfettah al Bagdadi membre de la commission de la réforme de la retraite et syndicaliste nous décrit la situation des retraités au Maroc. Le Dr Essam Abdelfattah fait le point pour des retraités en Egypte.