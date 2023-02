Jean Noël Baléo, Miguel Ángel Sebastián et le film Ashkal

Les cliniques juridiques un projet de l'agence universitaire de la francophonie en région mena avec Jean Noël Baléo son directeur régional et mathilde pousse attachée de coopération à l' ambassade de france à beyrouth sont au micro de Nanette Ziade.

Depuis les ondes de Radio Extérieure d'Espagne, Inés Azagra donne la parole à monseigneur Miguel Ángel Sebastian, missionnaire combonien qui nous parle des enjeux de sa région, de l'agriculture et des radios communautaires.

La sortie en France et en Tunisie du film ASHKAL, Un film qui a été présenté en Corse en présence des Co scénaristes, Youssef Chebbi et François Michel Allegrini d’ailleurs originaires de corse. Dominique Landron de France Bleu RCFM les a rencontrés pour Kantara.

La scène culturelle tunisienne est endeuillée la perte d’une grande figure du cinéma tunisien. Abdellatif Ben Ammar, l’un des pionniers du 7ème art dans le pays, Sondès Ben Khalifa lui rend hommage en dressant son portrait.

Nourine Bouse3da Jeune, belle, talentueuse actrice égyptienne nous a ému, fait rire, pleurer ou rêver dans ses présentations.