Sur les traces d'Hercule Nadira Belkhoutout et son invité Mohamed Benhadou conservateur des grottes d'Hercule ont remonté le temps de l'époque néolithique à la recherche de ce personnage mythique. Jérôme Susini nous emmène dans une belle aventure méditerranéenne, une traversée de notre Méditerranée de port en port du Nord au Sud avec à bord d’un voilier 8 jeunes gens, ces compagnons de la méditerranée ont été recrutés dans le cadre du Boat Project. Claudia Benitez, coordinatrice de ce projet nous le présente. Frédéric Husseini, peintre qui balance entre amour et haine de sa ville Beyrouth, retrace son parcours de peintre au micro de Nanette Ziadé. Inés Azagra Prego est allée visiter l'exposition "Legendaria”: Mitos contados e ilustrados" avec Marta Molina, conseillère du festival SUI GENERIS qui fête sa 14ème édition cette année à Madrid. Comment fonctionne le covoiturage en Tunisie? on va écouter les témoignages de Alaaeddine Jrad l’un des fondateurs d’une application mobile 100% tunisienne et Mongi Chebbi expert en sécurité routière au micro de Sondès Ben Khalifa