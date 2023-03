Le Barrage, Cyril Teste et l'inflation au Maroc

52:24

Nanette Ziadé a rencontré Ali Cherri qui parle de son film "Le barrage".

L’actrice marocaine Asmaa Khamlichi, la marraine de la seconde édition du festival Cine Donne à Bastia, répond aux questions de Dominique Landron de RCFM.

Inès Azagra a rencontré Cyril Teste, metteur en scène et membre du collectif MxM présente La Mouette à Teatros del Canal, libre adaptation de la pièce la plus personnelle et autobiographique d'Anton Tchekhov.

Sondès Ben Khalifa partage avec les auditeurs de Kantara l’histoire et la splendeur architecturale du Théâtre municipal de Tunis.

Et on termine avec Nadira Belkhoutout et son invité le président de la fédération nationale des associations de défense du consommateur qui décrypte la situation de l'inflation qui touche le Maroc.