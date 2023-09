01:58:49

Último programa dedicado al XXV Festival de Jazz de San Javier con el concierto de Matthieu Saglio y su cuarteto e invitados como Natacha Atlas, Anna Colom, Roqui Albero, José El Piru y Camille Saglio. Suenan 'Buenos Aires', 'A night in San Javier', 'Irta', 'Divina tormenta', 'Bulería', 'Haití, 'For the love we feel', 'Amal', 'All blues' y 'Movement'. Y del disco que Matthieu Saglio Quartet grabó dos años antes en el mismo festival, 'Live in San Javier 2021', recuperamos 'Bolero triste', 'Amanecer', 'Caravelle', 'Sur le chemin', 'Après la pluie' y 'A night in San Javier'.