Esta semana, en Islas de Robinson, caemos entre 1967 y 1968 con una selección de aúpa de tesoros en clave de pop psicodélico. Suenan: PINK FLOYD - "FLAMING" ("THE PIPER AT THE GATES OF DAWN", 1967) / BLOSSOM TOES - "REMARKABLE SAGA OF THE FROZEN DOG" ("WE ARE EVER SO CLEAN", 1967) / TRAFFIC - "HOPE I NEVER FIND ME THERE" ("MR. FANTASY", 1967) / FAMILY - "THE CHASE" ("MUSIC IN A DOLL'S HOUSE", 1968) / TIMEBOX - "BARNABUS SWAIN" (1968, "DERAM ANTHOLOGY") / JOE COCKER - "THE NEW AGE OF LILY" (SINGLE 1968) / ASYLUM CHOIR - "THIEVES IN THE CHOIR" ("LOOK INSIDE" 1968) / DAUGHTERS OF ALBION - "STILL CARE ABOUT YOU" ("DAUGHTERS OF ALBION", 1968) / CHAD & JEREMY - "PAINTED DAYGLOW SMILE" ("THE ARK", 1968) / THE SMOKE - "ODYSSEY" ("THE SMOKE", 1968) / FALLEN ANGELS - "YOUR MOTHER'S HOMESICK TOO" ("THE FALLEN ANGELS", 1967) / JULY - "JOLLY MARY" ("JULY", 1968) / THE PRETTY THINGS - "SHE SAYS GOOD MORNING" ("SF SORROW", 1968) / TOMORROW - "REAL LIFE PERMANENT DREAM" ("TOMORROW", 1968) / PAPER GARDEN - "RAINING" ("PAPER GARDEN", 1968) / FAMILY TREE - "LESSON BOOK LIFE" ("MISS BUTTERS LAMENT", 1968) / NIRVANA - "YOU CAN TRY IT" ("ALL OF US", 1968)