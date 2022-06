59:02

Esta noche en Islas de Robinson caemos en la segunda mitad de los 80, de lleno en territorio "robinsoniano" favorito. Pop de guitarras tintineantes, subterráneos y destellos psicodélicos... "Paisley Underground", "Jangle Pop", "College Rock"... Términos en busca de una alternativa a la música imperante en esa década. Suenan: FLYING COLOR - "DEAR FRIEND" ("FLYING COLOR", 1987) / BOBBY SUTLIFF - "STUPID IDEA" ("ONLY GHOSTS REMAIN", 1987) / WEIRD SUMMER - "A KNIGHT THESE DAYS" ("CRY FOR THE MOON", 1986) / TRUE WEST - "WAVED ME BY" ("HAND OF FATE", 1986) / RAIN PARADE - "DON'T FEEL BAD" ("CRASHING DREAM", 1985) / GAME THEORY - "I'VE TRIED SUBTLETY" ("THE BIG SHOT CHRONICLES", 1986) / LET'S ACTIVE - "TALKING TO MYSELF" ("BIG PLANS FOR EVERYBODY", 1986) / CHRIS STAMEY - "FROM THE WORD GO" ("IT'S ALRIGHT", 1987) / THE CHURCH - "TRISTESSE" ("HEYDAY", 1986) / ROBYN HITCHCOCK & THE EGYPTIANS - "AIRSCAPE" ("ELEMENT OF LIGHT", 1986) / SHACK - "JOHN KLINE" ("ZILCH", 1988) / THE BROTHERHOOD OF LIZARDS - "ON PLANETS WHERE I WAS YOUNG" ("BROTHERHOOD OF LIZARDS", 1988) / XTC - "EARN ENOUGH FOR US" ("SKYLARKING", 1986) /