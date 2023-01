58:53

Esta semana, en Islas de Robinson, echamos a volar con melodías pop de primer orden entre los 80 y los 90. Sin más ni más. Nos lo pedía el cuerpo. Suenan: FLYING COLOR - "THROUGH DIFFERENT EYES" ("FLYING COLOR", 1987) / THE SMITHEREENS - "DROWN IN MY OWN TEARS" ("GREEN THOUGHTS", 1988) / YOUNG FRESH FELLOWS - "MISS LONELYHEARTS" ("THIS ONE'S FOR THE LADIES", 1989) / THE SOMELOVES - "SUNSHINE'S GLOVE" ("SOMETHING OR OTHER", 1989) / ADAM SCHMITT - "MY KILLER" ("WORLD SO BRIGHT", 1990) / REDD KROSS - "ANNIE'S GONE" ("THIRD EYE", 1990) / MATERIAL ISSUE - "THIS FAR BEFORE" ("INTERNATIONAL POP OVERTHROW", 1991) / THE WONDERMINTS - "PROTO PRETTY" ("WONDERMINTS", 1995 (SINGLE 1993)) / AIMEE MANN - "COULD'VE BEEN ANYONE" ("WHATEVER", 1993) / ROB LAUFER - "DO YOU FLY IN YOUR DREAMS?" ("SWIMMING LESSONS", 1993) / RICHARD X. HEYMAN - "THE WAKING HOUR" ("HEY MAN!", 1991) / DOUG POWELL - "MY SWEET REVOLVER" ("BALLAD OF THE TIN MAN", 1996) / BRENDAN BENSON - "SITTIN' PRETTY" ("ONE MISSISSIPPI", 1996) / THE GRAYS - "BOTH BELONG" ("RO SHAM BO", 1994) / JOHN VELORA - "I CAN TELL IS YOU" ("JOHN VELORA", 1996) /