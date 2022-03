58:40

Esta semana en Islas de Robinson rendimos tributo y profundo agradecimiento a las "conexiones náufragas" de la mano de Fajardo, "robinsón" majorero que nos marcó la senda. Una suerte... cuando más falta hacía. Suenan: CAPITÁN BAZOFIA - "ESTUVE EN ESTA CANCIÓN" ("VIAJE DE FIN DE NOVIOS", 2021) / PEÑA - "LA TIENDA DE LOS MUELLES" ("CARREIRO", 2021) / TRILITRATE - "PÓUTEGA" (CON PABLO RIVEIRO) ("ESTÁ DE GRELO", 2021) / FAJARDO - "INTUICIÓN" ("INTUICIÓN", 2021) / ADRIANO GALANTE - "BATALLA VENCIDA" (2022) / ALBERTO MONTERO - "POSEIDÓN" ("LA CATEDRAL SUMERGIDA", 2018) / COLOR DE FLORES - "EN MI MEMORIA" ("COLOR DE FLORES", 2020) / LORENA ÁLVAREZ - "UNA ROSA" ("LORENA ÁLVAREZ Y LOS RONDADORES DE LA VAL D'ECHO", 2021) / JULIA-CRISTINA - "TODO PUEDE OCURRIR" ("AMAR Y EQUIVOCARSE Y AMAR", 2016) / MALCOLM SCARPA - "DISSONANCE IN BLUE" ("SOMETHING LIKE THAT!", 2015) / RAFAEL BERRIO - "ARCADIA EN FLOR" (2016) /