El Ministerio para la Transición ecológica no dará marcha atrás en la aplicaCIÓN del plan hidrológico del Tajo, tal y como quedó redactado en el mes de mayo y aprobado ayer en el Consejo Nacional del Agua. Es decir, los caudales ecológicos se aplicarán de forma progresiva, partiendo de los 7m3/s en 2023 hasta llegar a los 8,65 m3/s en 2027. Así lo ha asegurado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tras dar a entender ayer mismo, que esto no sería así.

El gobierno murciano advierte de que si esto no se cumple se va a perder la mitad del trasvase, hasta 100 hectómetros cúbicos anuales.

Es MIÉRCOLES 30 de noviembre... Cruz Roja ha decidido no continuar con los programas de empleabilidad de Política Social en algunos muncipios ante la fala de financiación por parte de la Consejería de política social. La ONG está recurriendo a otras fuentes de financiación, pero lo están teniendo muy complicado.