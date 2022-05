14:54

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra dos preceptos de un Decreto Ley de la Región de 2021 sobre la protección del Mar Menor, a propuesta del Consejo de Ministros, que considera que no solo no sirve para proteger el ecosistema sino que "dificulta, reduce y dilata" los procesos autonómicos de restitución de regadíos ilegales a su estado natural. En paralelo, el comité de seguimiento ha constado que la reactivación del bombeo del Albujón, que pedía el Gobierno Murciano, ha reducido la entrada de agua, pero no la de nutrientes de origen agrícola. Y, en otros asuntos, la Policía Nacional ha desmantelado una banda que se dedicaba a introducir marihuana en Reino Unido, escondida en el equipaje de pasajeros que utilizaba como mulas. Por el momento, hay 43 detenidos y se han intervenido más de cien kilos de cannabis.