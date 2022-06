14:56

El Consejero de Salud, Juan José Pedreño, anuncia que este área no presentará un plan de modificación y mejora en los servicios de atención primaria hasta el año que viene, además, estos cambios en caso de aplicarse, comenzarán a desarrollarse durante los últimos meses de la legislatura. Mientras, de cara el verano, la Consejería sí que ofrecerá 197 plazas, con tres modalidades de contrato, entre las que destaca una fórmula flexible, en la que el médico de área no estará adscrito a un centro concreto, sino que podrá ser trasladado entre los de la misma dicha área, siempre en función de las necesidades de cada momento. Y en cuanto al covid, los contagios siguen a la baja, la cifra es de 780 casos a 14 días, un descenso que también se extiende a la presión asistencial, con 221 pacientes ingresados. No obstante, la Comunidad suma 15 muertes más desde el pasado jueves.