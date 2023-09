15:03

-Ya hay fecha oficial para el debate de investidura de Fernando López Miras, seré este miércoles y jueves, gracias al acuerdo pactado por Partido Popular y Vox del que hoy conoceremos todos los detalles.

-El episodio de polvo sahariano que tiñe la Región de naranja remitirá mañana. No obstante, la calidad del aire hoy es extremadable desfavorable, por eso la Consejería recomienda no salir de casa si no es necesario, también cerrar ventanas.