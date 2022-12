14:56

Por segundo mes consecutivo el impago de las nóminas lleva a los trabajadores de Los Coloraos, los autobuses urbanos de la UTE Transportes de Murcia, a no sacar los vehículos. Así lo han decidido esta mañana en Asamblea. La empresa sostiene que no les paga porque el Ayuntamiento tampoco lo hace. En el ámbito educativo, SIDI, el sindicato de Interinos, se ha convertido en la fuerza mayoritaria en la Junta de Personal Docente no universitario en la que ha desaparecido UGT. ANPE, hasta ahora principal sindicato, pese a que gana un delegado, se queda en segundo lugar.