Continúan las protestas de padres y alumnos en este inicio de curso escolar. En Los Alcázares, el AMPA del Instituto Antonio MENARGUEZ denuncia que casi 250 alumnos no han podido empezar sus clases ya que no están disponibles los barracones prometidos.

También deficiencias en el transporte escolar. 1.200 niños de Cartagena y Comarca NO tienen ruta todavía.