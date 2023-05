05:02



Continúa la llegada de cruceros a Cartagena... Hoy 3 de mayo lo ha hecho uno solo, pero con 3.200 personas a bordo del buque 'Celebrity Beyond'. Y mañana las cifras casi se duplican con la llegada de más de 5.000 turistas a bordo de los buques 'Explorer of the seas' y 'Celebrity Reflexion'. Crece el número de jóvenes con problemas de adicciones relacionados con el juego con dinero. Las apuestas deportivas destacan frente a otras modalidades más tradicionales. Son datos que se desprenden del informe Intermedio de Ejecución del Plan Municipal de Adicciones en el Municipio de Cartagena.