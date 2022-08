05:04

Miguel Martínez ha sido reelegido presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, pese al dictamen en contra del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Amparándose en la nueva Ley de Cámaras, el órgano consultivo resolvió en mayo que no podía optar a un tercer mandato. Para Martínez, ese informe "no es vinculante". El secretario de la Cámara, Ramiro Alonso, alega que el proceso "no se ajusta a derecho". Serán los servicios jurídicos de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía quienes resuelvan la legalidad o no de la reelección.