30:10

No hay novedades, no hay contactos según algunas fuentes tanto de PP y VOX y por tanto seguimos sin saber si la semana que viene la Región de Murcia contará con un nuevo Gobierno o tendremos que volver a acudir a las urnas. Hace apenas unos, el presidente del Gobierno, Fernando López Miras, no ha despejado las dudas a pesar de las insitencia de los periodistas.