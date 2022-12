30:04



Ofensiva en el Levante para evitar el recorte del trasvase del Tajo si como todo apunta, el consejo de ministros aprueba el aumento de los caudales ecológicos del río que restaría un tercio del agua trasvasable....esta mañana reunión de la Mesa del Agua de la Región que ha anunciado que convocarán movilizaciones a partir del 16 de diciembre....se suman a la convocatoria Almería y Alicante....el presidente regional Fernando López Miras asegura que no se puede prescindir de ninguna gota de agua...los regantes concretarán las fechas de las protestas en los próximos días.

El consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo currículo de Secundaria...Se refuerzan las enseñanzas de Economía, Filosofía, Historia y Cultura Clásica. También la expresión oral, la lectura y las tecnologías.. En lo que se refiere a lenguas extranjeras, fija el inglés como principal y, como segundo idioma, que deja de ser optativo en primero y segundo de la ESO, el francés.

En su reunión de hoy, el Ejecutivo también ha aprobado una subvención de 6'7 millones para el plan "Corresponsables" destinado a los ayuntamientos y la declaración de Monumento Natural de la Región para el Salto de El Usero, en Bullas... Será el quinto, tras Las Gredas, La Capa Negra, el Monte Arabí y la Sima de la Higuera..El consejero de Economía responde a la Federación de Municipios que no podrá aumentar los fondos de los ayuntamientos mientras el Estado no incremente la financiación autonómica. Adelanta que no hay ningún margen de mejora en los presupuestos de la comunidad autónoma de este año.