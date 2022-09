49:48

Hasta el mes de octubre la Consejería de Educación no aprobará los currículos que tiene pendientes de adaptar a la nueva ley educativa, la LOMLOE. Hasta entoncen los profesores deberán atenerse a las instrucciones dictadas para el inicio de curso, el cual, arrancó ayer. De manera escalona están volviendo a las aulas más de 300.000 alumnos de todos los niveles educativos no universitarios. Este año, además como novedad, se repartirán cheques de guardería de hasta 1.200 euros. En otros asuntos, la Región podría perder 1,2 millones de euros de ayudas estatales para el Reto Demográfico, segñun el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, Juan Antonio Pedreño, debido a que aunque hay municipios como Ojós, Ricote, Pliego, Ulea o Villanueva que pierden empleo, no han logrado todavía encontrar a nadie que pongan en marcha un proyecto en esas zonas.