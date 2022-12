30:04

- Un nuevo crimen machista, el segundo del año en la Región. Una ciudadana británica de 56 años muerta de un golope en la cabeza a las puertas de su vivienda en la urbanización Camposol de Mazarrón. Su marido también británico de 68 años, ha pasado esta mañana a disposición del juzgado número 3 de Totana con competencias en violencia de género. Fue detenido ayer por la Guardia Civil poco después del crimen en el interior de la casa.

- Una noticia trágica en una semana que para muchos es de puente largo o muy largo aunque la actualidad no se detiene y en el ámbito laboral tenemos un aviso de huelga general en el sector público de la Región el próximo mes de febrero si no se revierten los recortes de la última década. Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras se han reunido hoy con el presidente López Miras para mostrarle su enfado porque se mantengan los recortes, agravado porque se ha alcanzado un acuerdo con médicos y enfermeros y no se negocie con los demás empleados públicos.

- El gobierno regional y la Diputación Provincial de Alicante están preparando las alegaciones al plan hidrológico del Tajo que van a presentar en el consejo de Estado, paso previo a su llegada al consejo de Ministros donde debe aprobarse definitivamente el nuevo plan de cuenca que podría contemplar un recorte de 105 hectómetros trasvasables al Levante....Tras una reunión en el palacio de San Esteban el presidente de la comunidada autónoma, Fernando López Miras y el de la Diputación de Alicante -ambos líderes del PP en sus comunidadades-han rechazado los planes del ministerio para subir los caudales ecológicos del Tajo....