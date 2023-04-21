-- LA ROMERÍA DE LA SANTA FAZ REUNIÓ AYER JUEVES A MÁS DE 300.000 PERSONAS, ESTABLECIENDO UNA CIFRA JAMÁS ALCANZADA EN LA SEGUNDA ROMERÍA MÁS MULTITUDINARIA DE NUESTRO PAÍS TRAS LA ONUBENSE DE EL ROCÍO.
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-- EL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, HÉCTOR GÓMEZ, CLAUSURA A ÚLTIMA HORA DE LA MAÑANA EL CONGRESO "DIGITAL TOURIST 2023" QUE ABORDA CÓMO HACER LOS DESTINOS TURÍSTICOS MÁS COMPETITIVOS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES.
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-- ESTA TARDE COMIENZAN EN ALCOY SUS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2023, INTERNACIONALMENTE RECONOCIDAS. A PARTIR DE LAS SIETE DE LA TARDE COMIENZA EL DESFILE DE LAS 34 BANDAS MUSICALES PARTICIPANTES EN LAS FIESTAS.
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