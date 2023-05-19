-- LA ABOGACÍA DE LA GENERALITAT VALENCIANA ESTUDIA YA EL RECURSO QUE PRESENTARÁ CONTRA LA NEGATIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO A SUSPENDER CAUTELARMENTE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS DEL TAJO PARA 2026 Y 2027.
--------------------------------------------
-- LA COORDINADORA DE FAMILIARES Y USUARIOS DE RESIDENCIAS DE MAYORES DE LA COMUNITAT, RECOVA, DENUNCIA LA VULNERACIÓN DE LA NORNATIVA EN LOS CENTROS MANTENIENDO A LOS USUARIOS EN UN RÉGIMEN SEMICARCELARIO.
--------------------------------------------
-- ASAJA ALICANTE TRASLADA A LAS FORMACIONES QUE CONCURREN A LAS ELECCIONES EL 28 M LAS NECESIDADES DE LOS AGRICULTORES Y PIDE QUE INCORPOREN EN SUS PROGRAMAS MEDIDAS PARA COMBATIR LOS PROBLEMAS QUE AQUEJAN AL SECTOR PRIMARIO.
------------------------------------------