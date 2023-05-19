Comunidad Valenciana Informativos   8:45 Informativo Alicante - 19/05/23 19/05/2023 01:59:10

-- LA ABOGACÍA DE LA GENERALITAT VALENCIANA ESTUDIA YA EL RECURSO QUE PRESENTARÁ CONTRA LA NEGATIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO A SUSPENDER CAUTELARMENTE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS DEL TAJO PARA 2026 Y 2027.


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-- LA COORDINADORA DE FAMILIARES Y USUARIOS DE RESIDENCIAS DE MAYORES DE LA COMUNITAT, RECOVA, DENUNCIA LA VULNERACIÓN DE LA NORNATIVA EN LOS CENTROS MANTENIENDO A LOS USUARIOS EN UN RÉGIMEN SEMICARCELARIO.


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-- ASAJA ALICANTE TRASLADA A LAS FORMACIONES QUE CONCURREN A LAS ELECCIONES EL 28 M LAS NECESIDADES DE LOS AGRICULTORES Y PIDE QUE INCORPOREN EN SUS PROGRAMAS MEDIDAS PARA COMBATIR LOS PROBLEMAS QUE AQUEJAN AL SECTOR PRIMARIO.


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