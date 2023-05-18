Comunidad Valenciana Informativos 8:45 Informativo Alicante - 18/05/23 18/05/2023 02:00:20
-- EL TRIBUNAL SUPREMO HA DESESTIMADO LA PETICIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA DE SUSPENDER DE FORMA CAUTELAR EL ESCALONAMIENTO DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS DEL TAJO PREVISTO PARA LOS AÑOS 2026 Y 2027.
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-- LA INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA ACOGE HOY Y MAÑANA LA FERIA TECNOLÓGICA AOTEC, UNA MUESTRA QUE REÚNE LO ÚLTIMO EN TELECOMUNICACIONES CUYO OBJETIVO ES TRANSFORMAR LAS ZONAS RURALES Y ELIMINAR LA BRECHA DIGITAL.
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-- INECA, EL INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA, HA REALIZADO UN ESTUDIO CUYA PRINCIPAL CONCLUSIÓN ES QUE ALICANTE PIERDE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS QUE SE DIRIGEN A OTRAS PROVINCIAS.
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