-- LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE AUTOBUSES LA ALCOYANA, QUE TIENE LA CONCESIÓN DE NUMEROSAS LÍNEAS INTERURBANAS EN LA COMARCA DE L'ALACANTÍ, RETOMAN HOY MIÉRCOLES LAS JORNADAS DE HUELGA TRAS LA FALLIDA REUNIÓN DE ESTE MARTES CON LA CONSELLERÍA DE TRANSPORTES.
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-- TODAS LAS CANDIDATURAS A LA ALCALDÍA DE ALICANTE SE COMPROMETEN A DEDICAR AL FINAL DE LA PRÓXIMA LEGISLATURA, GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, EL 0'4 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL A AYUDA AL DESARROLLO.
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-- ALFAZ DEL PÍ ACOGE HOY LA CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE NORUEGA CON NUMEROSAS ACTIVIDADES. LA LOCALIDAD ALBERGA LA MAYOR COLONIA ESTABLE DE CIUDADANOS NORUEGOS FUERA DE SU PAÍS.
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