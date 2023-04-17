NUEVA JORNADA DE HUELGA HOY LUNES EN LA COMPAÑÍA DE AUTOBUSES "LA ALCOYANA", QUE DA SERVICIO A LA COMARCA DE L'ALACANTÍ. LOS TRABAJADORES SE MANIFIESTAN ESTA MAÑANA FRENTE A LA DELEGACIÓN ALICANTINA DE LA CONSELLERÍA DE TRANSPORTES.
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-- LOS AGRICULTORES DE ALICANTE, MUY PREOCUPADOS ANTE LA FALTA DE LLUVIAS. EL ALMENDRO Y EL CEREAL SUFREN PÉRDIDAS DEL CIEN POR CIEN EN ALGUNAS ZONAS DE LA PROVINCIA Y PELIGRA LA PRÓXIMA COSECHA DE CÍTRICOS.
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-- UNA PLATAFORMA INTEGRADA POR ASOCIACIONES VECINALES Y GRUPOS ECOLOGISTAS DE ELCHE PROPONEN A LOS GRUPOS POLÍTICOS DE LA LOCALIDAD QUE PRESENTEN UNA MOCIÓN AL PRÓXIMO PLENO MUNICIPAL PARA PARALIZAR LOS MACROPROYECTOS DE PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS.