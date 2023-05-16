-- EL JUEZ DE ELDA QUE INVESTIGA LA MUERTE POR PERITONITIS DE UN NIÑO DE PETRER EN 2020 TRAS HABER ACUDIDO CINCO VECES A URGENCIAS, APRECIA INNDICIOS DE UN DELITO DE HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA GRAVE EN LA ATENCIÓN MÉDICA QUE RECIBIÓ.
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-- ORIHUELA SE QUEDA SIN LOS MURALES DE SAN ISIDRO, YA QUE EL AYUNTAMIENTO ORIOLANO NO LLEGARÁ A TIEMPO.LAS CAUSAS: EL PROCESO ELECTORAL Y EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN IMPUESTO POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL.
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-- PEDANÍAS DE ALICANTE ACUERDAN CONSTITUIR UN FRENTE COMÚN PARA ACERCAR SUS REIVINDICACIONES A LAS DISTINTAS CANDIDATURAS ANTE LA CERCANÍA DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS.
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