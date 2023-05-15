-- LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE AUTOBUSES LA ALCOYANA ACUERDAN SUSPENDER LAS JORNADAS DE HUELGA PREVISTAS PARA HOY LUNES Y MAÑANA MARTES ANTE LA REUNIÓN DE MAÑANA CON TÉCNICOS DE LA CONSELLERÍA DE TRANSPORTES PARA AVANZAR EN SUS REIVINDICACIONES.
-------------------------------------------
-- TRAS LA 17a PLAZA DE BLANCA PALOMA EN EUROVISIÓN ESTE PASADO SÁBADO, MAÑANA MARTES SE ABRE EL PLAZO PARA PRESENTAR CANCIONES CANDIDATAS A PARTICIPAR EN LA EDICIÓN 2024 DEL BENIDORM FEST.
-------------------------------------------
-- EL ELCHE C.F. LOGRABA AYER DOMINGO SU CUARTA VICTORIA DE LA TEMPORADA DERROTANDO AL ATLÉTICO DE MADRID (1-0), AUNQUE CON EL FAVOR ARBITRAL EN DOS JUGADAS CLAVE QUE PUDIERON CAMBIAR EL RESULTADO FINAL.
-------------------------------------------