Mercadona ganó un 5% en 2022 y aumentó sus ventas un 11%. Son algunos de los datos que ha dado hoy el presidente de la empresa, Juan Roig, que ha asegurado que le preocupa la inflación y ha intentado que no llegara a la cesta de la compra. Lo ha dicho el mismo día que hemos sabido que el precio de los alimentos ha subido un 16% en el último año. Lío político en la Diputación de Alicante, el hasta ahora portavoz de la formación en esta institución deja la formación y se va al grupo de los no adscritos. PSPV y Ciudadanos le piden que deje el escaño. El PP anuncia que no le va retirar las competencias que ejerce actualmente. Nueva concentración de AERTE contra la Conselleria de Igualdad.