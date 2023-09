49:42

El President de la Generalitat, Carlos Mazón, asegura que no se van a cerrar las oficinas de atención a las víctimas de la violencia de género. Zanja así la polémica generada por las palabras de la Consellera de Justicia de Vox que dijo que estaban estudiando que iban a hacer con estas oficinas. El ex secretario autonómico de educación cree que el próximo lunes cuando comience el curso escolar habrá centros que no contarán con todos sus profesores. El sindicato de profesores mayoritario en el sector STE-PV cree en cambio que el inicio de curso será normal.