14:58

Na comarca de Pontevedra hai preocupación pola prealerta pola seca agora que ademáis a súa poboación é maior debido á chegada de turistas. Hoxe os concellos que fornecen as súas redes de subministro da conca do Río Lérez reunénse para abordar a situación. Poñen no foco o alto consumo de auga que fai a pasteira Ence pero a empresa di que non vai reducilo mentras non se comprometa o caudal ecolóxico.

Polo demáis críticas a sanidade por externalizar a prática de abortos e por no ter resolto o problema do TAC intraoperatorio de Ourense o que está a ocasionar moitos problemas a pacientes que devían a Vigo desde xuño.