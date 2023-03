14:55

En medio das acusacións do partido da oposición sobre a xestión enerxética, a Xunta lanza un anuncio: creará unha sociedade público-privada para participar en proxectos eólicos e doutras enerxías renovables. O Goberno galego busca revestir os beneficios no territorio a través dunha 'utility', unha figura que non se utilizara ata o de agora en España no eido das renovables nunha autonomía.

E continúan as queixas dos sindicatos, que non ven con bos ollos os plans anunciados por Sanidade para delimitar as axendas médicas de primaria a 40 doentes máis as prolongacións necesarias. Os representantes da mesa sectorial din que a solución é detectar as carencias e non de compensar as horas extra.

En Tui, prisión provisional e sen fianza para a muller acusada de queimar unha vintena de coches na madrugada do luns.