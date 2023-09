14:51

A Xunta actualiza o calendario ve vacinas para os bebes e empezará a administrar a primeira dose contra o rotavirus. Acordo adoptado no consello semanal que tamén aprobou o decreto coas normas que permiten transformar os baixos comerciais en vivendas.

Primeiro foi o sindicato Anpe, agora é a CIG a que da un ultimatum a Educación pra evitar unha folga do profesorado: insta a consellría a que presente este mes unha proposta de redución de horario. Por certo, o luns, a raiña Letizia participará na inauguración do curso escolar nun colexio de Sigüeiro.



O tempo.

Hoxe con risco de treboadas pola tarde en gran parte de Galicia.