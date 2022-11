14:56

Distintas mobilizaicóns poden alterar hoxe o cumprimento dalgúns servizos: por exemplo o de axuda no fogar onde hai convocada folga... ou nos autobuses urbanos de Vigo, con paros parciais.

Os que si retoman a actividade son os brcos que se dedican a extracción da voandeira, boa parte deles do porto de Cambados.

E, xa non o intenten, no perda o tempo.... en pouco máis dunha hora xa se esgotaron os bonos cultura.

Deportes. O Lugo buscará un resultado positivo en Eibar que lle permitan alonxarse do descenso