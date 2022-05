09:59

Día de celebración en Galicia . Día tamén de reivindicación da lingua . O día das letras galegas deste ano, malia que estivo pasado por auga, reuniu en Santiago a centos de persoas que pediron cambios nas politicas linguisticas do uso do galego. Xunto a eles, políticos da oposición aproveitaron a xornada para exisirlle ao novo presidente da Xunta que se comprometa co galego.

Este 17 de maio estivo adicado ao poeta Valdeorrés, Florencio Delgado Gurriarán, simbolo da cultura e exilio galego.