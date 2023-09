09:55

Varios asuntos de calado hoxe no Consello da Xunta. O goberno galego aprobou o decreto que flexibiliza as condicións para converter baixos comerciais en vivendas. Ademais,

remitirá á Cámara a nova lei de Calidade Alimentaria. E un anuncio: Galicia empezará o 1 de outubro a vacinar a poboación infantil fronte ó rotavirus. Seremos tamén a primeira comunidade en administrar unha vacina tetra-valente contra o meningo-coco para todos os nacidos a partir do un de xuño deste 2023.