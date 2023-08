30:09

A economía galega desacelérase. Os datos do PIB do segundo trimestre deixan un crecemento de só unha décima. E o sector servizos é o que máis contribúe a ese frenazo. Son datos ata o mes de xuño, pero os de ocupación hosteleira de xullo non permiten moito optimismo: baixou respecto ó ano 2022. O sector apunta á inflación como posible causa, tamén ás eleccións xerais. O presidente da Xunta prefire poñe-lo foco no aumento de visitantes fóra da temporada alta.