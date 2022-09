44:51



A vacina contra o papiloma humano estréase no calendario dos nenos galegos. Os de 12 anos son os primeiros de España en recibir unha vacina que ata o de agora só formaba parte do historial médico das rapazas. Os pediatras levaban anos recomendándoa para evitar diferentes cancros que tamén afectan ós homes e porque, ademais, contribúe a reducir os casos de cancro de colo de útero que sofren as mulleres.